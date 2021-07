Supercoppa Maradona? Per il New York Times c’è l’accordo tra le federazioni

(Di martedì 13 luglio 2021) Il noto quotidiano statunitense riferisce che UEFA e Conmebol hanno trovato un accordo per laSe n’è parlato subito dopo la vittoria dell’Italia a Euro 2020, che ha seguito di qualche ora la conquista della Copa America da parte dell’Argentina. La, ipotizzata da tanti tifosi e addetti ai lavori, potrebbe prendere realmente vita. Il Newriporta che la UEFA e la Conmebol hanno trovato un accordo per far affrontare Argentina e Italia in una sfida in memoria di Diego Armando, che era legato ad entrambi i ...

Advertising

zazoomblog : ‘New York Times’: “Accordo di base tra Conmebol e Fifa per la Supercoppa Maradona” - #Times’: #“Accordo #Conmebol - vincentperez95 : RT @VamosItalia: NY Times racconta di fasi avanzate di dialogo tra CONMEBOL e UEFA così da avere una sfida tra i campioni d'Europa, l'Itali… - VamosItalia : NY Times racconta di fasi avanzate di dialogo tra CONMEBOL e UEFA così da avere una sfida tra i campioni d'Europa,… - sportli26181512 : Italia-Argentina a Napoli nel nome di Maradona: Uefa e Conmebol ne stanno parlando: La Supercoppa Maradona sta per… - Salvato95551627 : RT @TuttoMercatoWeb: NY Times: dialogo avanzato CONMEBOL-UEFA, supercoppa Italia-Argentina per Maradona -

Ultime Notizie dalla rete : Supercoppa Maradona

In questa edizione del telegiornale: - CHELSEA, OFFERTA SHOCK PER HAALAND - BENITEZ VUOLE KOULIBALY ALL'EVERTON - PROPOSTA ARGENTINA: 'PER' - F1: HAMILTON DIFENDE BOTTAS Sponsor': questa è la proposta che arriva dall'Argentina. Due paesi culturalmente vicini uniti dal calcio e da uno dei suoi massimi interpreti.Tariq Panja, giornalista del New York Time, ha svelato su Twitter che presto al Maradona di Napoli potrebbe essere giocata una sorta di supercoppa Europa-Sud America: "Qualcosa per i romantici del cal ...Una sorta di Supercoppa nel segno di Diego Armando Maradona. Secondo quanto riportato dal New York Times, la CONMEBOL e UEFA, che avevano già dato vita a uno scambio di arbitri tra le rispettive feder ...