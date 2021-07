Sergio Ramos: «PSG per vincere altre Champions. Lo stipendio non contava» (Di martedì 13 luglio 2021) Sergio Ramos si è presentato come nuovo giocatore del Paris Saint-Germain: le sue parole ai canali ufficiali del club Sergio Ramos si è presentato come nuovo giocatore del Paris Saint-Germain. Le sue dichiarazioni ai canali ufficiali del club. PSG – «La sfida e il progetto sportivo per me hanno pesato, voglio vincere come vuole vincere questo club. Siamo sulla stessa lunghezza d’onda. Ho parlato con lo staff, con la dirigenza e mi è piaciuto il loro discorso, la loro sete di vittoria. Non so perché il club mi abbia scelto ma voglio ancora vincere, voglio aiutare ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 luglio 2021)si è presentato come nuovo giocatore del Paris Saint-Germain: le sue parole ai canali ufficiali del clubsi è presentato come nuovo giocatore del Paris Saint-Germain. Le sue dichiarazioni ai canali ufficiali del club. PSG – «La sfida e il progetto sportivo per me hanno pesato, vogliocome vuolequesto club. Siamo sulla stessa lunghezza d’onda. Ho parlato con lo staff, con la dirigenza e mi è piaciuto il loro discorso, la loro sete di vittoria. Non so perché il club mi abbia scelto ma voglio ancora, voglio aiutare ...

