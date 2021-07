Se c' è qualche cog***e Salvini durissimo | Ddl Zan | smaschera la sinistra in Senato Non hanno i numeri | ecco la prova

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 13 luglio 2021) "Il voto sulle pregiudiziali conferma che il Ddl Zan rischia di non avere i". Matteoprende la parola ale ribadisce l'appello della Lega per cercare un testo condiviso. Ma Pd, M5s e LeU fanno muro e tutto sembra portare a uno scontro destinato a lasciare sui tavoli parlamentari morti (il Ddl Zan, forse) e feriti (la tenuta della maggioranza). La giornata, tra fischi, proteste e sedute sospese, dimostra come il clima sia tutto fuorché di dialogo costruttivo riguardo alla legge contro la omotransfobia fortemente voluta dal Pd. "Superate gli steccati ideologici, guardiamoci in faccia - esordisce ...