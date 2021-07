Scontro tra auto e moto, muore centauro 27enne (Di martedì 13 luglio 2021) Chieti - Un incidente avvenuto intorno alle 20,30 di ieri sera, sulla strada provinciale Casoli-Fossacesia, nella zona industriale est, è costato la vita a un infermiere di 27 anni, Mario Scampamorte, residente a Lanciano e originario di Agnone, il giovane è morto mentre alla guida della sua moto si è scontrato contro un'auto. Scampamorte stava andando a prendere servizio nel reparto Covid dell’ex ospedale di Casoli. Era partito da Lanciano a bordo di una moto Kawasaki 650. Sulla stessa corsia, in direzione di Casoli, procedeva anche la Fiat Punto condotta da S.C., 19 anni, meccanico di Castel Frentano. L’impatto mortale, come ricostruito ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di martedì 13 luglio 2021) Chieti - Un incidente avvenuto intorno alle 20,30 di ieri sera, sulla strada provinciale Casoli-Fossacesia, nella zona industriale est, è costato la vita a un infermiere di 27 anni, Mario Scampamorte, residente a Lanciano e originario di Agnone, il giovane è morto mentre alla guida della suasi è scontrato contro un'. Scampamorte stava andando a prendere servizio nel reparto Covid dell’ex ospedale di Casoli. Era partito da Lanciano a bordo di unaKawasaki 650. Sulla stessa corsia, in direzione di Casoli, procedeva anche la Fiat Punto condotta da S.C., 19 anni, meccanico di Castel Frentano. L’impatto mortale, come ricostruito ...

