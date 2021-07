Saman Abbas | perché sono state sospese le ricerche del corpo

(Di martedì 13 luglio 2021) Le ricerche di Saman Abbas sono terminate: secondo gli investigatori, il suo corpo sarebbe sepolto nel terreno di un’azienda agricola di Novellara, nel Reggiano, per la quale lavorava la sua famiglia, e lì è stato cercato a lungo, con le tecniche investigative «classiche» e con quelle più innovative. Ma del cadavere non è stata trovata traccia. La diciottenne sarebbe stata uccisa da un familiare perché aveva rifiutato il matrimonio combinato – con un cugino materno più grande di lei di 10 anni – che si sarebbe dovuto celebrare il 22 dicembre scorso.

ARTICOLO - Caso, sospese le ricerche del corpo ma proseguono le indagini ARTICOLO - Sara Pedri ginecologa scomparsa, schiaffi sulle mani e umiliazioni in reparto: nuove testimonianze ...Alessio Ribaudo per il 'Corriere della Sera'Di certo c'è solo che è scomparsa la notte del 30 aprile. L'hanno cercata ovunque nel terreno di un'azienda agricola di Novellara, nel Reggiano, per la quale lavorava la ... Nessuna traccia del corpo della 18enne pakistana Saman Abbas, dopo oltre due mesi le ricerche nelle campagne di Novellara sono state sospese ...