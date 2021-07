Roma, una stele per ricordare Mario Cerciello Rega (Di martedì 13 luglio 2021) Roma – Questa mattina, a Roma, in via Pietro Cossa, angolo via Federico Cesi, nel giorno dell’anniversario della nascita del Vice Brigadiere, medaglia d’oro al valor civile, Mario Cerciello Rega, è stato scoperto un cippo marmoreo a lui dedicato, in un’area realizzata dal I Municipio di Roma Capitale, nel luogo ove venne ucciso. La cerimonia, svoltasi nel rispetto della normativa in materia di Covid-19, alla presenza dei familiari del militare caduto, ha visto la partecipazione del Gen.D. Marco Minicucci, Comandante della Legione Carabinieri “Lazio” che nel prendere la parola ha ... Leggi su lopinionista (Di martedì 13 luglio 2021)– Questa mattina, a, in via Pietro Cossa, angolo via Federico Cesi, nel giorno dell’anniversario della nascita del Vice Brigadiere, medaglia d’oro al valor civile,, è stato scoperto un cippo marmoreo a lui dedicato, in un’area realizzata dal I Municipio diCapitale, nel luogo ove venne ucciso. La cerimonia, svoltasi nel rispetto della normativa in materia di Covid-19, alla presenza dei familiari del militare caduto, ha visto la partecipazione del Gen.D. Marco Minicucci, Comandante della Legione Carabinieri “Lazio” che nel prendere la parola ha ...

Advertising

Palazzo_Chigi : Campioni d’Europa! Grazie #Azzurri! Avete scritto una straordinaria pagina di storia, non solo sportiva. Vi aspetti… - borghi_claudio : Da quello che ho visto in strada per Roma mi sa che stanotte i giovani hanno dato una gran mano a raggiungere l'immunità di gregge... - borghi_claudio : I vantaggi del Milano Roma... a quanto pare sono riuscito a perdermi una patetica genuflessione e un gol inglese. - enzoiannucci : RT @RMultiservizi: La storia di Giuliano, prima autista di scuolabus, ora operatore scolastico, che con il suo lavoro è riuscito ad abbatte… - enzoiannucci : RT @RMultiservizi: Buona parte dei nostri dipendenti lavora con noi da oltre 10 anni. La valorizzazione del profilo umano di ogni dipendent… -