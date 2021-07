Roma | Rui Patricio arrivato a Fiumicino | inizia l’avventura giallorossa del portiere

(Di martedì 13 luglio 2021) Laparte da Rui. È lui il primo acquisto dellatargata Josè Mourinho. Ilportoghese è, poi passerà subito a Villa Stuart per le visite mediche. Subito dopo sarà il turno di Trigoria, il quartiere generale giallorosso. L’ inizierà ufficialmentenista di Rui, in attesa di altri colpi sul mercato. L'articolo proviene da Italia Sera.

...per mettere la firma sul contratto da circa 2 milioni di euro a stagione che lo legherà alla...Patricio - che era in vacanza a Minorca con la moglie - si è già detto disponibile ad accorciarsi ...Partito questa mattina dal Portogallo,Patricio è atterrato aalle 11:30 circa, per iniziare la sua nuova avventura in giallo rosso. Il portiere portoghese firmerà un contratto da 2 milioni all'anno più bonus, al Wolverhampton ...Il portoghese è il primo acquisto dell’era Mourinho, la Roma ha così il suo portiere titolare L’arrivo del portoghese Rui Patricio a Roma, oggi sbarcherà nella capitale il primo acquisto dell’era Josè ...La Roma ha un nuovo portiere, e parlerà la stessa lingua di Mourinho. Alle 11,30, infatti, a Fiumicino è sbarcato Rui Patricio. Il primo colpo della stagione dei ...