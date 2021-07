Renzi “Finanziamento illecito? Niente da nascondere” (Di martedì 13 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Questo avviso di garanzia non so in cosa possa sostanziarsi. Tutte le mie attività sono lecite e legittime. Quando arriveranno gli atti, e non i tweet dei giornalisti, potremo confrontarci”. Lo dice, in una diretta facebook Matteo Renzi, indagato per Finanziamento illecito. “Vado avanti con più decisione di prima – aggiunge – Non ho nulla da nascondere, buon lavoro ai magistrati. Se qualcuno pensa che mi passa il sorriso non mi conosce”.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 13 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Questo avviso di garanzia non so in cosa possa sostanziarsi. Tutte le mie attività sono lecite e legittime. Quando arriveranno gli atti, e non i tweet dei giornalisti, potremo confrontarci”. Lo dice, in una diretta facebook Matteo, indagato per. “Vado avanti con più decisione di prima – aggiunge – Non ho nulla da, buon lavoro ai magistrati. Se qualcuno pensa che mi passa il sorriso non mi conosce”.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

