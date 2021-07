Recovery, via libera dell’Ecofin al Pnrr italiano e di altri 11 Paesi: «Un passo decisivo per un’Europa più innovativa e competitiva» (Di martedì 13 luglio 2021) I ministri dell’economia e delle finanze dei 27 Stati membri hanno dato il via libera al piano nazionale di ripresa e resilienza di dodici Paesi. Insieme al semaforo verde per l’Italia l’okay è arrivato anche per Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Lettonia, Lussemburgo, Portogallo, Slovacchia e Spagna. Sono tutti Stati membri che hanno chiesto un prefinanziamento dai fondi che sono stati loro assegnati in seguito alla pandemia da Coronavirus. Il fondo per gli aiuti europeo è di 672,5 miliardi di euro e mira a potenziare la ripresa economica dell’Ue sostenendo le riforme e i progetti di investimento degli Stati membri. Le aree in cui i ... Leggi su open.online (Di martedì 13 luglio 2021) I ministri dell’economia e delle finanze dei 27 Stati membri hanno dato il viaal piano nazionale di ripresa e resilienza di dodici. Insieme al semaforo verde per l’Italia l’okay è arrivato anche per Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Lettonia, Lussemburgo, Portogallo, Slovacchia e Spagna. Sono tutti Stati membri che hanno chiesto un prefinanziamento dai fondi che sono stati loro assegnati in seguito alla pandemia da Coronavirus. Il fondo per gli aiuti europeo è di 672,5 miliardi di euro e mira a potenziare la ripresa economica dell’Ue sostenendo le riforme e i progetti di investimento degli Stati membri. Le aree in cui i ...

