Quella vacanza in Grecia tra sogni di peccato e ansia di virtù

(Di martedì 13 luglio 2021) Le isole greche dal traghetto sembravano tutte uguali, erano sassi spelacchiati, i contorni irregolari e frastagliati, mezzi affondati nel mare blu cobalto. Jasper seguiva la scia bianca di poppa mentre descriveva un semicerchio di fronte al molo di attracco. Pensò che i greci fossero un popolo sgangherato inerme di fronte alla grandezza della loro storia, il turismo funzionava bene grazie alla bellezza delle coste e alla debolezza della dracma rispetto alle altre monete. Christa e Blanca bevevano birra e fumavano con gli zaini in spalla in attesa di sbarcare dal portellone ribaltabile dello scafo, Andrea le aveva approcciate con la scusa della sigaretta e da circa un’ora le intratteneva ...

inzaghiano : @LILtestadicazzo @belottiano Io ho messo quella da 18€ c'era 3-7gg perché mi serve in vacanza - agostefi55 : RT @SonSempreIoEh: se gentilmente poi ci diamo un taglio con quella grandissima puttanata dell'obbligo sociale verso gli altri... grazie ht… - SonSempreIoEh : se gentilmente poi ci diamo un taglio con quella grandissima puttanata dell'obbligo sociale verso gli altri... graz… - blackwidowfk : @itstonystark_ quella ti è sembrata una vacanza? - Signorasinasce : @FrancescoSaro Mia figlia quando fece la sua prima vacanza studio a Londra era disperata perché alla mensa del coll… -

Ultime Notizie dalla rete : Quella vacanza

Linkiesta.it

... nessuno ebbe più dubbi,sarebbe stata la loro isola. Camminarono con gli zaini in spalla ... Jasper pensò che la suafosse segnata: non avrebbe visto l'alba uscendo da un locale dopo aver ...Finita la villeggiatura, molti vorrebbero portare con sé un ricordo della, magari un ... Spagnoli prova a impastaregranella ormai inutilizzabile con del cioccolato fondente e aggiunge ...Cos’è il prestito per le vacanze? E come fare per ottenere una somma che possa coprire ogni spesa, dal biglietto aereo al soggiorno in albergo? Ecco tutto quello che c’è da sapere. La bella stagione ...Con “Il pugile ragazzo” (La Nave di Teseo), Pier Luigi Amata racconta una storia di amicizia e adolescenza, vissuta nella Roma degli anni ’70, le palestre, gli abusi e un viaggio dove scoprono la vita ...