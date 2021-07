Prodi, transizione ecologica: preoccupato per impatto sul nostro sistema industriale (Di martedì 13 luglio 2021) (Teleborsa) – “Non abbiamo valutato a fondo il cambiamento nel modo di produrre e consumare energia; rischiamo di distruggere le nostre imprese e le nostre strutture economiche”. Lo ha detto Romano Prodi intervenendo all’Assemblea annuale dell’Unem – Unione energie per la mobilità (già Unione Petrolifera), svoltasi oggi a Roma. Per l’ex Presidente della Commissione Europea e del Consiglio dei Ministri italiano, con il PNRR “abbiamo messo bene in evidenza gli obiettivi di transizione ma dobbiamo anche strumentarli e capire come raggiungerli; se non c’è una politica uniforme e coordinata, debole anche a livello continentale, rischiamo il fallimento di tutto ... Leggi su quifinanza (Di martedì 13 luglio 2021) (Teleborsa) – “Non abbiamo valutato a fondo il cambiamento nel modo di produrre e consumare energia; rischiamo di distruggere le nostre imprese e le nostre strutture economiche”. Lo ha detto Romanointervenendo all’Assemblea annuale dell’Unem – Unione energie per la mobilità (già Unione Petrolifera), svoltasi oggi a Roma. Per l’ex Presidente della Commissione Europea e del Consiglio dei Ministri italiano, con il PNRR “abbiamo messo bene in evidenza gli obiettivi dima dobbiamo anche strumentarli e capire come raggiungerli; se non c’è una politica uniforme e coordinata, debole anche a livello continentale, rischiamo il fallimento di tutto ...

Advertising

PazzoPerDomani : RT @FLuccisano: Prodi su transizione ecologica: 'l'ossessione non deve essere battezzare il mondo pulito, ma pulire il mondo che abbiamo. E… - AndreaR19809123 : RT @FLuccisano: Prodi su transizione ecologica: 'l'ossessione non deve essere battezzare il mondo pulito, ma pulire il mondo che abbiamo. E… - Staffetta : RT @FLuccisano: Prodi su transizione ecologica: 'l'ossessione non deve essere battezzare il mondo pulito, ma pulire il mondo che abbiamo. E… - ramella_f : RT @FLuccisano: Prodi su transizione ecologica: 'l'ossessione non deve essere battezzare il mondo pulito, ma pulire il mondo che abbiamo. E… - Massross : @PaoloBricco Le preoccupazioni di Prodi su conseguenze per economia Italiana da transizione energetica non consapev… -

Ultime Notizie dalla rete : Prodi transizione Prodi, transizione ecologica: preoccupato per impatto sul nostro sistema industriale Lo ha detto Romano Prodi intervenendo all'Assemblea annuale dell'Unem - Unione energie per la ... con il PNRR "abbiamo messo bene in evidenza gli obiettivi di transizione ma dobbiamo anche strumentarli ...

Recovery plan: Prodi, buone premesse su transizione green, attenti ad attuazione Se finta o 'dolorosa' si rischia di interrompere processo . "Le premesse del Pnrr sono positive rispetto alla transizione ecologica, ma bisogna capire come raggiungerla". Lo rileva Romano Prodi in una intervista in occasione della Assemblea annuale Unem. Governare la transizione in modo equo e' un 'gran ...

Prodi, transizione ecologica: preoccupato per impatto sul nostro sistema industriale Borsa Italiana Prodi, transizione ecologica: preoccupato per impatto sul nostro sistema industriale (Teleborsa) – “Non abbiamo valutato a fondo il cambiamento nel modo di produrre e consumare energia; rischiamo di distruggere le nostre imprese e le nostre strutture economiche”.

Ddl Zan in aula, la battaglia dei numeri. Spinte al ritorno in commissione La battaglia sul ddl Zan si sposta nell’emiciclo dell’aula di Palazzo Madama. E inizia con un percorso che si prospetta a ostacoli. I due Matteo, Renzi e Salvini, sono schierati per l’avvio della disc ...

Lo ha detto Romanointervenendo all'Assemblea annuale dell'Unem - Unione energie per la ... con il PNRR "abbiamo messo bene in evidenza gli obiettivi dima dobbiamo anche strumentarli ...Se finta o 'dolorosa' si rischia di interrompere processo . "Le premesse del Pnrr sono positive rispetto allaecologica, ma bisogna capire come raggiungerla". Lo rileva Romanoin una intervista in occasione della Assemblea annuale Unem. Governare lain modo equo e' un 'gran ...(Teleborsa) – “Non abbiamo valutato a fondo il cambiamento nel modo di produrre e consumare energia; rischiamo di distruggere le nostre imprese e le nostre strutture economiche”.La battaglia sul ddl Zan si sposta nell’emiciclo dell’aula di Palazzo Madama. E inizia con un percorso che si prospetta a ostacoli. I due Matteo, Renzi e Salvini, sono schierati per l’avvio della disc ...