Pensioni anticipate 2021, Cgil: inaccettabile uscita a 64 anni+ 36 con contributivo

Non si placa il dibattito sulle Pensioni, nello specifico a far scaldare ancor più gli animi la relazione di Tridico, Presidente Inps, relativamente al comparto Pensioni. Un commento a caldo sul XX Rapporto Annuale INPS, illustrato nella mattinata di ieri dal presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, giunge da Ghiselli, segretario confederale della Cgil, che nel suo ultimo comunicato stampa, ha fatto notare come per la Cgil la Relazione di Tridico confermi l'urgenza di un tavolo di confronto col Governo sul tema Pensioni, anche Uil e Cisl concordano.

