Ostia, prodotti scaduti in vendita e lavoratori in nero: sanzioni per oltre 15.000 euro (Di martedì 13 luglio 2021) Continuano i controlli a tappeto di prevenzione e repressione dei reati in genere dei Carabinieri di Ostia, con la collaborazione dei colleghi dell’8° Reggimento Lazio, del Nucleo Ispettorato del Lavoro e delle unità cinofile di Santa Maria di Galeria. Controlli a Ostia L’operazione ha consentito il controllo di numerose attività commerciali dove, in alcune di queste, le specifiche verifiche dei Carabinieri hanno evidenziato la vendita di prodotti scaduti di validità e vari casi di presenza non contrattualizzata di lavoratori “in nero”. I gestori delle attività sono ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 13 luglio 2021) Continuano i controlli a tappeto di prevenzione e repressione dei reati in genere dei Carabinieri di, con la collaborazione dei colleghi dell’8° Reggimento Lazio, del Nucleo Ispettorato del Lavoro e delle unità cinofile di Santa Maria di Galeria. Controlli aL’operazione ha consentito il controllo di numerose attività commerciali dove, in alcune di queste, le specifiche verifiche dei Carabinieri hanno evidenziato ladidi validità e vari casi di presenza non contrattualizzata di“in”. I gestori delle attività sono ...

