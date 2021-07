OPPO Reno6 Z senza più segreti prima del lancio | immagini | caratteristiche e prezzoHDblog it

(Di martedì 13 luglio 2021) La gamma di smartphone, annunciata dalo scorso maggio, sta per ampliarsi ulteriormente con ilZ che verrà annunciato ufficialmente il prossimo 21 luglio. Nonostante manchi…Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Z avrà un Dimensity 800 e supporto alla ricarica flash VOOC da 30 W Per quanto riguarda il comparto fotografico , il sensore principale sarà da 64MP, affiancato da un sensore con ottica ...Caratteristiche e configurazioni dei primi 4 smartphonee confronto con i modelli equivalenti della precedente serie Reno5: Reno 6,Pro,Pro+ eZ. Partendo dal mercato domestico cinese,ha iniziato la distribuzione della ...La gamma di smartphone Reno6, annunciata da OPPO lo scorso maggio, sta per ampliarsi ulteriormente con il Reno6 Z che verrà annunciato ufficialmente il prossimo 21 luglio. Nonostante manchi ancora qua ...Il nuovo Oppo Reno 6Z 5G sembra stia per arrivare. Sono stati pubblicati nuovi render ufficiali sul web. Scopriamo insieme di cosa si tratta.