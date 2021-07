“Nuovo concorso per altri 2mila giovani entro l’anno”. L’annuncio di De Luca (Di martedì 13 luglio 2021) “entro quest’anno vogliamo far partire un altro concorso. Sono trascorsi tre anni, le piante organiche dei comuni sono ridotte veramente a livelli minimali, non si riescono a garantire nemmeno i servizi essenziali. Quindi faremo un altro concorso per almeno altri 2mila giovani da mandare a lavorare”. Lo annuncia il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, parlando a margine dell’inaugurazione di un centro di radioterapia a Benevento. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 13 luglio 2021) “quest’anno vogliamo far partire un altro. Sono trascorsi tre anni, le piante organiche dei comuni sono ridotte veramente a livelli minimali, non si riescono a garantire nemmeno i servizi essenziali. Quindi faremo un altroper almenoda mandare a lavorare”. Lo annuncia il presidente della Regione Campania Vincenzo De, parlando a margine dell’inaugurazione di un cdi radioterapia a Benevento. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

