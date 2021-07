Milan, giovedì il "Giroud day"? (Di martedì 13 luglio 2021) Milano, 13 luglio 2021 " Sarà con tutta probabilità giovedì il "Giroud day" in casa Milan . Il club rossonero e il Chelsea hanno infatti limato in queste ore gli ultimi dettagli e trovato un accordo ... Leggi su quotidiano (Di martedì 13 luglio 2021)o, 13 luglio 2021 " Sarà con tutta probabilitàil "day" in casa. Il club rossonero e il Chelsea hanno infatti limato in queste ore gli ultimi dettagli e trovato un accordo ...

Advertising

SkySport : #Milan, affare #Giroud in definizione: giovedì possibili visite. Le news di #calciomercato #SkySport… - carlolaudisa : Il #Milan chiude la maratona #Tonali. Al #Brescia altri 7 milioni più #Olzer e 3 milioni di bonus. Il giocatore si… - GIUSPEDU : RT @MilanPress_it: ?? VOILÀ, GIROUD ???? Gli ultimi dettagli con il Chelsea sono stati sistemati: Olivier Giroud è pronto a diventare un nuo… - GIUSPEDU : RT @carlolaudisa: È arrivata l’attesa fumata bianca per Olivier #Giroud al #Milan. Intesa con il #Chelsea per 1 milione di euro. Il centrav… - GIUSPEDU : RT @marcoconterio: ?????? Olivier #Giroud sarà in Italia giovedì e venerdì si sottoporrà alle visite mediche col #Milan. Al #CFC 1 milione pi… -