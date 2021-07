Luis Alberto a Roma: lo spagnolo è scontento ed ha una richiesta precisa (Di martedì 13 luglio 2021) Luis Alberto è atteso a Roma per le visite mediche, poi si aggregherà al gruppo: lo spagnolo, però, è scontento e vuole il ritocco dell’ingaggio Prima la richiesta di qualche giorno in più di vacanza, poi le cure alla caviglia, finendo per un certificato medico che la società non conferma di aver avuto: comunque, Luis Alberto non è ad Auronzo di Cadore. Non ha risposto alla convocazione per le visite mediche e non si è presentato per partire verso la cittadina veneta, gelando i rapporti con la società già minati dai passati malumori. L’attrito – come ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 luglio 2021)è atteso aper le visite mediche, poi si aggregherà al gruppo: lo, però, èe vuole il ritocco dell’ingaggio Prima ladi qualche giorno in più di vacanza, poi le cure alla caviglia, finendo per un certificato medico che la società non conferma di aver avuto: comunque,non è ad Auronzo di Cadore. Non ha risposto alla convocazione per le visite mediche e non si è presentato per partire verso la cittadina veneta, gelando i rapporti con la società già minati dai passati malumori. L’attrito – come ...

