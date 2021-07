Lotto | è festa grande | centrata una ricca quaterna con pochi euro

(Di martedì 13 luglio 2021)unaclamorosa con una schedina di: il fortunato vincitore ha portato a casa un bottino importante Nell’ultimo concorso delsi sono registrate vincite importanti in tutta Italia. Tantissimi i premi popolari, ma ci sono state anche delle sorprese che hanno incrementato ulteriormente il bottino delle vincite da inizio anno. L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

zazoomblog : Lotto doppia maxi vincita da sogno: è festa grande - #Lotto #doppia #vincita #sogno: #festa -

Ultime Notizie dalla rete : Lotto festa

Consumatore.com

Il Veneto fagrazie al SuperEnalotto: nel concorso del 10 luglio, infatti, è stato centrato un "5" da 20.552,74 euro. Giocata vincente a Cavarzese La giocata vincente è stata registrata nella tabaccheria di ...È il suo giorno, il giorno del diciassettesimo compleanno, unadoppia, per lei e per il suo ... Il peso va a Carlo Trinchera(Cento Torri Pavia), milanese di San Donato, allievo di Arnaldo ...Lotto, centrata una quaterna clamorosa con una schedina di pochi euro: il fortunato voncitore ha portato a casa un bottino importante ...NOCI - Alle 23:54 dell’11 luglio 2021, l’Italia dopo 53 anni si è laureata Campione d’Europa per la seconda volta battendo ai calci di rigore 4-3 l’Inghilterra.