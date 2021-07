Le tre carte sul tavolo del senatore di Rignano

(Di martedì 13 luglio 2021) Nell’aula del Senato impazzita, nel fragore di un torneo nel quale ormai conta solo portare a casa il trofeo, il boccino, ancora una volta, è nelle mani di Matteo Renzi. È in buona misura dal voto dei suoi 17 senatori che dipende la sorte del ddl Zan. È da quel voto segreto che dipenderà il passaggio degli emendamenti che, se approvati, costringeranno il testo a passare di nuovo per la Camera. Ieri in aula Renzi, fresco di iscrizione nel registro … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

elainthefawn : @IouiseIeblanc @MarkBlackthor14 @tessherondale91 @fireheartaeling @AnnaLIGHTWOOD12 @justAivil Allora ci sono quattr… - boezio_severino : @Agenzia_Italia ...il gioco delle tre carte ... - Pietro51204269 : E gira e rigira il guastatore di I.m.(pardon di I.v.)fa il gioco delle tre carte, passa/non passa,ahahahahah,che ri… - Giovy_84 : Perché il #ddlzan oggi non è stato votato al #senato? Il voto in rosso probabile, sarebbe stato quelli dei voti a f… - stibba_stardi : @FabioBresciaTwi @markorusso69 Perché quando scopri che quello che fa il gioco delle tre carte sta facendo il gioco… -

Ultime Notizie dalla rete : tre carte

La Repubblica

scoperte, insomma, gli equilibri restano più o meno gli stessi anche se oggi erano assenti dieci M5s edel Pd. Restano determinanti i 17 senatori di Italia Viva, l'unico tra i partiti ......protezione dei contendenti essendo un incontro professionistico sulla distanza diround da... So che avrò di fronte un cliente difficile ma sono pronto a giocarmi le miefino in fondo. ...Un ladro specializzato in furti d’identità ha utilizzato carte di credito rubate e Apple Pay per acquistare più di 600.000$ in beni di lusso e quasi 100.000$ in Bitcoin. Dopo aver acquistato sul dark ...Il Ministro Enrico Giovanni e la commissione ministeriale ha iniziato un percorso che tende ad escludere il vecchio progetto di Ponte sullo Stretto a campata unica e puntare invece su un dibattito pub ...