Le regole sono saltate. Tutte le norme da "zona bianca" che abbiamo dimenticato (di I.Betti) (Di martedì 13 luglio 2021) Le regole che vigono in zona bianca sono saltate. Come le immagini dei festeggiamenti post vittoria agli Europei ci hanno mostrato, la maggior parte degli italiani sembra aver dimenticato che, sebbene la pandemia faccia meno paura, ci sono ancora una serie di norme in vigore da rispettare. Non si tratta solo del distanziamento interpersonale o della mascherina al chiuso e neanche delle misure di igiene di base, come il lavaggio delle mani. Dal tracciamento nei locali alle visite “numerate” ad amici e parenti: le regole non ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 13 luglio 2021) Leche vigono in. Come le immagini dei festeggiamenti post vittoria agli Europei ci hanno mostrato, la maggior parte degli italiani sembra averche, sebbene la pandemia faccia meno paura, ciancora una serie diin vigore da rispettare. Non si tratta solo del distanziamento interpersonale o della mascherina al chiuso e neanche delle misure di igiene di base, come il lavaggio delle mani. Dal tracciamento nei locali alle visite “numerate” ad amici e parenti: lenon ...

Advertising

AlbertoBagnai : Le ultime quattro critiche alle regole sono molto rilevanti. #RebalancingEurope - LegaSalvini : HOARA #BORSELLI DA APPLAUSI “Ferrara, il Tribunale boccia le regole leghiste sulle case popolari: «Sono discrimina… - borghi_claudio : @AndreaPapiniLi @straneuropa @LaStampa @marcobreso @alanfriedmanit Giusto. L'aiuto europeo è consistito nello SPARI… - HuffPostItalia : Le regole sono saltate. Tutte le norme da 'zona bianca' che abbiamo dimenticato (di I.Betti) - PellegrinoC06 : @ncorrasco No. Ci sono regole come non prendere il treno, aereo, o andare al ristorante senza #PassSanitaire dal 1r… -

Ultime Notizie dalla rete : regole sono Superbonus 110%, a che punto siamo con le semplificazioni? ...in casa trainanti e trainati del superbonus 110% non dovrebbe incappare in cambiamenti delle regole ... leggi anche Superbonus 110% e abusi edilizi: quali sono le difformità urbanistiche sanabili? Come ...

Al carcere di Benevento protesta dei detenuti della sezione Alta Sicurezza ...socialità ma al momento di rientrare in cella circa 90 detenuti del circuito Alta Sicurezza si sono ... quando pare aumentare l'insofferenza alle regole della quotidianità penitenziaria. Non fa ...

Le regole sono saltate. Tutte le norme da "zona bianca" che abbiamo dimenticato (di I.Betti) L'HuffPost Tutti i dubbi sulla Mini Race Che sono quelli, una razza speciale ? Il problema, a mio modestissimo parere, non è inventare gare più corte, ma inventare gare più interessanti ! E una gara di 100 km con gli attuali valori e regole ...

La dedica di Chiara Maci a Filippo La Mantia sull'importanza di saper cedere per amore La nostra @chiarainpentola o meglio Chiara Maci è sempre più innamorata e ce l'ha dimostrato con una dedica speciale via social al suo compagno, lo chef Filippo La Mantia. Siciliano di 61 anni lui, ca ...

...in casa trainanti e trainati del superbonus 110% non dovrebbe incappare in cambiamenti delle... leggi anche Superbonus 110% e abusi edilizi: qualile difformità urbanistiche sanabili? Come ......socialità ma al momento di rientrare in cella circa 90 detenuti del circuito Alta Sicurezza si... quando pare aumentare l'insofferenza alledella quotidianità penitenziaria. Non fa ...Che sono quelli, una razza speciale ? Il problema, a mio modestissimo parere, non è inventare gare più corte, ma inventare gare più interessanti ! E una gara di 100 km con gli attuali valori e regole ...La nostra @chiarainpentola o meglio Chiara Maci è sempre più innamorata e ce l'ha dimostrato con una dedica speciale via social al suo compagno, lo chef Filippo La Mantia. Siciliano di 61 anni lui, ca ...