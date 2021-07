L’arrivo di Felipe Anderson a Roma. Il video (Di martedì 13 luglio 2021) Felipe Anderson riparte dalla Lazio. Il giocatore in mattinata è sbarcato a Roma e in questi minuti è arrivato alla clinica Paideia di Roma per sottoporsi alle visite mediche di rito. Successivamente, il brasiliano, si recherà in ritiro ad Auronzo di Cadore. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 13 luglio 2021)riparte dalla Lazio. Il giocatore in mattinata è sbarcato ae in questi minuti è arrivato alla clinica Paideia diper sottoporsi alle visite mediche di rito. Successivamente, il brasiliano, si recherà in ritiro ad Auronzo di Cadore. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Thelma_Felipe : RT @Vivo_Azzurro: #RinascimentoAzzurro ?????? ?? L'arrivo a #Roma dei Campioni d'Europa ???? #Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro #EURO2020 https:/… - cristia68444450 : @InsiderLazio mo sky dice che per l'arrivo di felipe anderson a roma bisognerà prima vendere qualcuno ma non si può… - Thelma_Felipe : RT @Vivo_Azzurro: #Nazionale ???? ?? L'arrivo degli #Azzurri all'aeroporto di Luton #Londra ?? #VivoAzzurro #ITA #ItaliaInghilterra #ITAING… - ntocndy : cioè la notizia di oggi era che l’arrivo di Felipe Anderson slitta di 24 ore, gran bel programma - msg_emanuele : RT @ndl00: I 3 milioni che la #Lazio dovrebbe pagare al #WestHam per #FelipeAnderson sono quelli che il club inglese deve ancora dare ai bi… -