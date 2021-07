Lara Mori convocata per le Olimpiadi: “Villa, non mollare. Ferrari un esempio. Se arriverà una finale mi sentirò regina” (Di martedì 13 luglio 2021) Lara Mori festeggia la convocazione per le Olimpiadi di Tokyo 2021. L’infortunio di Giorgia Villa ha aperto la strade verso i Giochi per la toscana. L’incastro è presto detto: Vanessa Ferrari deve sostituire la bergamasca all’interno della squadra (affiancando Martina Maggio, Asia D’Amato, Alice D’Amato) e così cede il suo pass da individualista alla connazionale, che può subentrare in virtù del piazzamento ottenuto nella classifica della Coppa del Mondo di specialità (nello specifico al corpo libero). La quasi 23enne (spegnerà le candeline il 26 luglio, il giorno dopo le qualifiche), ha dichiarato ai ... Leggi su oasport (Di martedì 13 luglio 2021)festeggia la convocazione per ledi Tokyo 2021. L’infortunio di Giorgiaha aperto la strade verso i Giochi per la toscana. L’incastro è presto detto: Vanessadeve sostituire la bergamasca all’interno della squadra (affiancando Martina Maggio, Asia D’Amato, Alice D’Amato) e così cede il suo pass da individualista alla connazionale, che può subentrare in virtù del piazzamento ottenuto nella classifica della Coppa del Mondo di specialità (nello specifico al corpo libero). La quasi 23enne (spegnerà le candeline il 26 luglio, il giorno dopo le qualifiche), ha dichiarato ai ...

Advertising

shakijra : RT @ItaliaTeam_it: Non ci voleva Giorgia! A causa di un infortunio niente #Tokyo2020 per Giorgia Villa. @ferrarivany farà parte della squad… - tripps42 : RT @ItaliaTeam_it: Non ci voleva Giorgia! A causa di un infortunio niente #Tokyo2020 per Giorgia Villa. @ferrarivany farà parte della squad… - ItaliaTeam_it : Non ci voleva Giorgia! A causa di un infortunio niente #Tokyo2020 per Giorgia Villa. @ferrarivany farà parte della… - bragherissima : SONO COSÌ FELICE PER LARA MORI ?? - valoreassoluto_ : e comunque tutto il mio amore anche a Lara Mori che è entrata in squadra in un modo comunque 'scomodo' perché ha do… -