La variante Delta mette a rischio le vacanze: "Nuove chiusure ad agosto? Possibile" (Di martedì 13 luglio 2021) Le ritrovate libertà potrebbero avere una data di scadenza molto breve. La variante Delta avanza e il Governo corre ai ripari. La variante Delta – o variante indiana – è quella che si potrebbe definire la "variabile che manda tutto in tilt". Si pensava di essere al riparo almeno per qualche mese dal rischio che L'articolo proviene da Leggilo.org.

ladyonorato : Decessi in UK con variante Delta: 92 non vaccinati e 118 vaccinati con 2 dosi. Non serve aggiungere altro. - ShooterHatesYou : Ditemi voi se è normale che io debba vivere nell'ansia che non sarò vaccinato in tempo (per colpa dello stato, io s… - borghi_claudio : C'è la variante delta che si diffonde nei paesi in cui si è vaccinato di più come la Gran Bretagna... ...Quindi d… - ZTL29492447 : @dameblonde @silviotchka @Daniele62702945 @Solocarmen1 @Filomen30847137 Sono più i morti vaccinati che quello no. ?? - Bobbio65M : RT @ladyonorato: Decessi in UK con variante Delta: 92 non vaccinati e 118 vaccinati con 2 dosi. Non serve aggiungere altro. -