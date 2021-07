In Francia boom di prenotazioni del vaccino dopo l'annuncio delle restrizioni per i no vax (Di martedì 13 luglio 2021) In Francia la decisione di imporre restrizioni ai non vaccinati ha provocato un boom nelle prenotazioni per immunizzarsi. “Abbiamo registrato 20 mila appuntamenti per minuto, un record assoluto dall’inizio della campagna ed è continuato durante la notte e in mattinata”, ha sottolineato Stanislas Niox-Chateau, a capo di Doctolib, il principale sito che si occupa delle prenotazioni. In totale, 926 mila persone si sono prenotate per il vaccino anti-Covid, il 65% di loro è sotto i 35 anni. Macron ha annunciato che chiunque voglia uscire per andare al ristorante o in un ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 13 luglio 2021) Inla decisione di imporreai non vaccinati ha provocato unnelleper immunizzarsi. “Abbiamo registrato 20 mila appuntamenti per minuto, un record assoluto dall’inizio della campagna ed è continuato durante la notte e in mattinata”, ha sottolineato Stanislas Niox-Chateau, a capo di Doctolib, il principale sito che si occupa. In totale, 926 mila persone si sono prenotate per ilanti-Covid, il 65% di loro è sotto i 35 anni. Macron ha annunciato che chiunque voglia uscire per andare al ristorante o in un ...

