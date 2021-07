Il duro sfogo di Fred De Palma su Instagram: “ridateci la nostra vita, questa situazione sta diventando insostenibile” (Di martedì 13 luglio 2021) Fred De Palma è uno dei cantanti italiani che in queste ore si è esposto pubblicamente per chiedere alle istituzioni di poter tornare ad organizzare concerti e dj set nel nostro Paese. A causa del coronavirus infatti, attualmente sono in vigore numerose restrizioni che colpiscono attivamente il mondo della musica, e più in generale il mondo dello spettacolo. Dopo la vittoria dell’Italia agli Europei, che ha portato tutto il Paese nelle piazze e nelle strade per festeggiare, l’artista si è quindi lasciato andare ad uno sfogo attraverso le sue Instagram Stories Non ne posso più di non poter fare concerti e dj set. ... Leggi su trashblog (Di martedì 13 luglio 2021)Deè uno dei cantanti italiani che in queste ore si è esposto pubblicamente per chiedere alle istituzioni di poter tornare ad organizzare concerti e dj set nel nostro Paese. A causa del coronavirus infatti, attualmente sono in vigore numerose restrizioni che colpiscono attivamente il mondo della musica, e più in generale il mondo dello spettacolo. Dopo la vittoria dell’Italia agli Europei, che ha portato tutto il Paese nelle piazze e nelle strade per festeggiare, l’artista si è quindi lasciato andare ad unoattraverso le sueStories Non ne posso più di non poter fare concerti e dj set. ...

