I Tazenda protagonisti a Tempio Pausania per l' anteprima di Mirtò

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tazenda protagonisti

Gallura Oggi

Un tour e il nuovo album che ihanno presentato poche settimane fa in anteprima proprio a Radio Mirtò, ai microfoni di Tommy Rossi, nella trasmissione nata all'interno del grande evento della ...... interessati al richiamo della grande musica deie alle eccellenze del territorio". Mirtò e ... Tra ii produttori di mirto della Sardegna, le cantine vinicole del Consorzio di ...Saranno i Tazenda e Tempio Pausania a celebrare l’anteprima di Mirtò, il Festival internazionale del mirto. Appuntamento con il gruppo più famoso della scena musicale sarda per l’11 agosto, dalle 22, ...Diano Marina – Nella Città degli Aranci torna il folk con la manifestazione "Folk in Diano", a inaugurare la rassegna sono stati i Tazenda che hanno presentato i brani del loro nuovo disco "Antistasis ...