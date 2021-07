Green pass bar e ristoranti, Fontana: “Lombardia favorevole” (Di martedì 13 luglio 2021) La Regione Lombardia sarebbe sicuramente favorevole all’obbligo del Green pass anche per accedere a bar e ristoranti sul modello francese. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della presentazione di una misura regionale per l’occupazione. “Noi stiamo andando molto bene in questi giorni anche con le vaccinazioni: in questi giorni abbiamo superato le 100mila” al giorno. “Quindi penso che noi saremo sicuramente favorevoli a una misura di questo genere”, ha spiegato Fontana. “A Roma mi sembra che ci sia una riunione ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 13 luglio 2021) La Regionesarebbe sicuramenteall’obbligo delanche per accedere a bar esul modello francese. Lo ha detto il presidente della Regione, Attilio, a margine della presentazione di una misura regionale per l’occupazione. “Noi stiamo andando molto bene in questi giorni anche con le vaccinazioni: in questi giorni abbiamo superato le 100mila” al giorno. “Quindi penso che noi saremo sicuramente favorevoli a una misura di questo genere”, ha spiegato. “A Roma mi sembra che ci sia una riunione ...

Advertising

RobertoBurioni : Il Presidente Macron annuncia che dal 1 agosto i cittadini privi di green pass non potranno più accedere a locali e… - borghi_claudio : @anto_sent_this In nessun caso in cui ho fatto un tampone l'avrei evitato con la vaccinazione. Alla Camera interess… - dietnam : Non capisco per quale motivo i no vax si lamentino del green pass: mica devono vaccinarsi per forza eh, è sufficien… - MonicaMofanta : @Martinetus Lombardia, Fontana: favorevoli a green pass per bar e ristoranti Appena pubblicata sul sito TgCom24 - SF_RL_Featuring : RT @KitemuoT: Macron annuncia obbligo vaccinale e green pass ovunque, alcuni account hanno iniziato a rilasciare la proposta in Italia, con… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass LA VARIANTE DELTA FA PAURA: Macron impone il green pass per accedere ai centri commerciali La data fatidica sarà 21 luglio, quando scatterà l'obbligo di esibire il green pass per accedere a 'luoghi di svago e di cultura' che riuniscono oltre 50 persone. Da inizio agosto la richiesta di ...

In Francia pass sanitario per entrare in bar, ristoranti, centri commerciali e lunghe tratte in treno o autobus Boom di richieste di vaccinazione in Francia dopo il discorso del presidente Emmanuel Macron che ieri sera in diretta tv a reti unificate ha annunciato l'estensione del green pass per accedere a ristoranti, caffè e trasporti. Questa mattina, il capo del sito di prenotazione on - line Doctolib, Stanislas Niox - Chateau, ha detto che sono stati '926.000 i francesi che ...

Green pass, stretta in vista per chi non ce l’ha. Emergenza verso la proroga Il Sole 24 ORE Discoteche, l'assessore Jamil Sadegholvaad: "Riaprirle con Green pass" Le discoteche non hanno ancora una data di riapertura. Sembrava fatta qualche settimana fa, e invece il governo resta cauto. In spiaggia a Rimini si vedono molti locali all'aperto, come i chiringuito, ...

I ristoranti ci salveranno dalla pandemia In Francia boom di vaccinazioni dopo che Macron ha annunciato la necessità del Green pass per accedere a bar e ristoranti: e Figliuolo è d'accordo.

La data fatidica sarà 21 luglio, quando scatterà l'obbligo di esibire ilper accedere a 'luoghi di svago e di cultura' che riuniscono oltre 50 persone. Da inizio agosto la richiesta di ...Boom di richieste di vaccinazione in Francia dopo il discorso del presidente Emmanuel Macron che ieri sera in diretta tv a reti unificate ha annunciato l'estensione delper accedere a ristoranti, caffè e trasporti. Questa mattina, il capo del sito di prenotazione on - line Doctolib, Stanislas Niox - Chateau, ha detto che sono stati '926.000 i francesi che ...Le discoteche non hanno ancora una data di riapertura. Sembrava fatta qualche settimana fa, e invece il governo resta cauto. In spiaggia a Rimini si vedono molti locali all'aperto, come i chiringuito, ...In Francia boom di vaccinazioni dopo che Macron ha annunciato la necessità del Green pass per accedere a bar e ristoranti: e Figliuolo è d'accordo.