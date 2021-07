Generali | Oddone | “Genera PROevolution sostiene i progetti di vita delle giovani famiglie”

(Di martedì 13 luglio 2021) (Teleborsa) – “Rispondere al meglio ai nuovi trend globali e alle esigenze di risparmio e investimento, in particolare, offrendo loro un’alternativa di valore nella gestione del capitale”. Questo – come spiega Marco, chief marketing and distribution officer diItalia – l’obiettivo di, la nuova soluzione assicurativa di investimento diè la nuova soluzione di ...

