Federico Bisciglia | notizia raggelante | cosa è successo

Leggi su vesuvius

(Di martedì 13 luglio 2021) Filippo, il conduttore di Temptation Island riceva unapoco positiva:nella serata di ieri Filippo, conduttore di Temptation Island (via social)Brutte notizie questa mattina per Filippo. Ieri sera il suo Temptation Island in onda su Canale 5 ha registrato un calo rispetto alle puntati precedenti. Le vicende delle coppie, dei tentatori e delle tentatrici sono state seguite da 3 milioni e 40mila telespettatori con lo share al 21.5%. Sulle altre principali reti Mediaset l’approfondimento di Rete 4 Quarta Repubblica, ...