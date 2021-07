Eros Ramazzotti, quel lutto mai superato: il giorno più difficile (Di martedì 13 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Eros Ramazzotti si racconta a trecentosessanta gradi in un’intervista al Corriere della Sera. Quand’è che ha pianto? La rivelazione Eros Ramazzotti è uno dei simboli della musica italiana. Amatissimo dal pubblico, il cantante ha rilasciato una bellissima intervista al Corriere della Sera dove si è raccontato a trecentosessanta gradi toccando tematiche dall’attualità fino a momenti della sua Leggi su youmovies (Di martedì 13 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.si racconta a trecentosessanta gradi in un’intervista al Corriere della Sera. Quand’è che ha pianto? La rivelazioneè uno dei simboli della musica italiana. Amatissimo dal pubblico, il cantante ha rilasciato una bellissima intervista al Corriere della Sera dove si è raccontato a trecentosessanta gradi toccando tematiche dall’attualità fino a momenti della sua

Advertising

RadioItalia : Per tutta la giornata del 13 Luglio @RamazzottiEros sarà protagonista assoluto su tutti i mezzi di Radio Italia e… - RosmadeJ : Eros Ramazzotti - Più Bella Cosa (Official Video) - OptiMagazine : Il no di #ErosRamazzotti a #MonicaBellucci: 'Rimane un bel ricordo', e altre confessioni. - Paula_delaU : RT @RamazzottiChile: Le verità di Ramazzotti: Piansi perché non potevo stare con mamma. E dissi no alla Bellucci - CaffeFou : Quel clamoroso 'no' di #Eros Ramazzotti a #MonicaBellucci -