Emergenza casa a Roma: serve uno sforzo sociale per una Agenzia dell'abitare di Antonio Salvati In Italia e in particolar modo nella sua Capitale, il tema della casa - e della sua mancanza - sta rivestendo il carattere dell'emergenza e della drammaticità. Molti a Roma ricordano la pagina nera, nell'estate del 2019, dello sgombero di via Cardinal Capranica, ...

