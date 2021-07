Digital tax rinviata in autunno dopo pressioni di Washington (Di martedì 13 luglio 2021) La Commissione europea ha annunciato che la “Digital Tax” è stata rinviata. La decisone è giunta dopo le pressioni di Washington. Secondo Washington, il progetto discriminerebbe le aziende tecnologiche americane. La Commissione ha affermato che il rinvio della “Digital Tax” è necessario per dare priorità all’approvazione della “Global Minimum Tax”. Digital tax rinviata in autunno: Leggi su periodicodaily (Di martedì 13 luglio 2021) La Commissione europea ha annunciato che la “Tax” è stata. La decisone è giuntaledi. Secondo, il progetto discriminerebbe le aziende tecnologiche americane. La Commissione ha affermato che il rinvio della “Tax” è necessario per dare priorità all’approvazione della “Global Minimum Tax”.taxin

Advertising

periodicodaily : Digital tax rinviata in autunno dopo pressioni di Washington #Washington #DigitalTax @Billa42_ - Billa42_ : Digital tax rinviata in autunno dopo pressioni di Washington - RobertoCastaldi : RT @EURACTIVItalia: La #CommissioneUE ha rinviato la presentazione della sua proposta per una tassa europea sulle multinazionali, per facil… - transnazionale : La spunta Janet Yellen: 'Digital Tax' rinviata in autunno #spaziotransnazionale informa - valeiorio91 : RT @Daniele_Manca: ?@SecYellen? all’Eurogruppo: la battaglia Ue-Usa sulla digital tax per ora è rinviata, ?@valeiorio91? ?@EURACTIVItalia?… -

Ultime Notizie dalla rete : Digital tax G20 - Ue, cosa prevede l'accordo sulla tassa minima globale al 15% Effetti su Digital o Web Tax Abbiamo visto, in uno dei nostri speciali e nell' intervista all'esperto Inno Genna , come la pandemia del coronavirus abbia fatto emergere la necessità di tassare ...

La spunta Janet Yellen: 'Digital Tax' rinviata in autunno Le critiche della Segretaria al Tesoro degli Stati Uniti spinge Paolo Gentiloni, Commissario Ue all'Economia, a mettere in stand - by la tassa digitale. La Commissione europea ha ora come priorità ...

La spunta Janet Yellen: "Digital Tax" rinviata in autunno Euronews Italiano Digital tax rinviata in autunno dopo pressioni di Washington La Commissione europea ha annunciato che la “Digital Tax” è stata rinviata. La decisone è giunta dopo le pressioni di Washington. Secondo Washington, il progetto discriminerebbe le aziende ...

La spunta Janet Yellen: "Digital Tax" rinviata in autunno "Digital Tax" rinviata in autunno. Di fronte alle critiche della Segretaria al Tesoro degli Stati Uniti Janet Yellen, la Commissione europea ha deciso di mettere momentaneamente in stand-by la tassa c ...

Effetti suo WebAbbiamo visto, in uno dei nostri speciali e nell' intervista all'esperto Inno Genna , come la pandemia del coronavirus abbia fatto emergere la necessità di tassare ...Le critiche della Segretaria al Tesoro degli Stati Uniti spinge Paolo Gentiloni, Commissario Ue all'Economia, a mettere in stand - by la tassa digitale. La Commissione europea ha ora come priorità ...La Commissione europea ha annunciato che la “Digital Tax” è stata rinviata. La decisone è giunta dopo le pressioni di Washington. Secondo Washington, il progetto discriminerebbe le aziende ..."Digital Tax" rinviata in autunno. Di fronte alle critiche della Segretaria al Tesoro degli Stati Uniti Janet Yellen, la Commissione europea ha deciso di mettere momentaneamente in stand-by la tassa c ...