Covid, la variante Delta trascina i contagi: 4 Regioni potrebbero rischiare la zona gialla (Di martedì 13 luglio 2021) La tendenza alla crescita dei casi a causa della mutazione del virus ha portato all'aumento dell'incidenza in alcuni territori: Abruzzo, Campania, Marche e Sicilia su tutte. I valori sono comunque al momento ancora lontani dal parametro di 50 casi ogni 100mila che stabilisce il passaggio in zona gialla. E anche il governo rassicura: "La vera arma sono i vaccini", e non nuove restrizioni, sottolinea il ministro della Salute Roberto Speranza

RaiNews : Contagi da covid di nuovo in salita anche nel nostro Paese, spinti dalla diffusione della cosiddetta variante Delta… - Adnkronos : Variante #Delta, Abrignani: 'Entro fine agosto 30 mila casi al giorno'. #Covid - LaStampa : L’Italia in festa, variante Covid in agguato - patriziaprestip : RT @paolorm2012: Covid, allerta internazionale: variante delta al 70% ad agosto - Il Sole 24 ORE - paolorm2012 : Covid, allerta internazionale: variante delta al 70% ad agosto - Il Sole 24 ORE @sole24ore -