**Corruzione: Montante legge in aula mail Cicero 'Sei un grande uomo che lotta contro la mafia'** (Di martedì 13 luglio 2021) Caltanissetta, 13 lug. (Adnkronos) - Una mail, datata 2015, in cui l'ex amico ed ex Presidente dell'Irsap Alfonso Cicero, ringrazia Antonello Montante per il suo impegno contro la mafia. A leggerla in aula è lo stesso Montante, oggi imputato nel processo d'appello per associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, nel corso del controesame della parte civile. Cicero oggi è uno dei maggiori accusatori dell'ex presidente degli industriali siciliani. Nella mail Cicero lodava ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 luglio 2021) Caltanissetta, 13 lug. (Adnkronos) - Una, datata 2015, in cui l'ex amico ed ex Presidente dell'Irsap Alfonso, ringrazia Antonelloper il suo impegnola. Arla inè lo stesso, oggi imputato nel processo d'appello per associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, nel corso delesame della parte civile.oggi è uno dei maggiori accusatori dell'ex presidente degli industriali siciliani. Nellalodava ...

Advertising

TV7Benevento : **Corruzione: Montante legge in aula mail Cicero 'Sei un grande uomo che lotta contro la mafia'**... - zazoomblog : Corruzione: Venturi querela Montante circostanze distorte e destituite di fondamento - #Corruzione: #Venturi… - TV7Benevento : Corruzione: Venturi querela Montante, 'circostanze distorte e destituite di fondamento'... - TV7Benevento : Corruzione: prosegue interrogatorio Montante, in corso controesame parte civile Cicero... - DavideTedesco74 : IL PROCESSO Montante lancia segnali: «Ho le carte per smascherare i lupi travestiti da agnelli» L'ex presidente di… -