Con la variante Delta neanche Israele esce dall’incubo Covid: il 53% dei contagiati era vaccinato (Di martedì 13 luglio 2021) Sono 732 i nuovi casi di coronavirus (quasi tutti variante Delta) registrati in Israele nelle ultime 24 ore. il numero più alto registrato nella nuova ondata di contagi e il numero maggiore di positivi da marzo.variante Delta, in Israele un positivo su due era già vaccinatoLo rende noto il ministero della Sanità israeliano, spiegando che 47 persone versano in gravi condizioni. Il Jerusalem Post sottolinea come circa il 53 per cento dei nuovi casi erano vaccinati o pazienti che erano stati contagiati ed erano guariti dal Covid-19.Sotto ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 13 luglio 2021) Sono 732 i nuovi casi di coronavirus (quasi tutti) registrati innelle ultime 24 ore. il numero più alto registrato nella nuova ondata di contagi e il numero maggiore di positivi da marzo., inun positivo su due era giàLo rende noto il ministero della Sanità israeliano, spiegando che 47 persone versano in gravi condizioni. Il Jerusalem Post sottolinea come circa il 53 per cento dei nuovi casi erano vaccinati o pazienti che erano statied erano guariti dal-19.Sotto ...

