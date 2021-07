Chi è Lorenzo Castore, l'autore della nostra copertina sulla finale degli Europei (Di martedì 13 luglio 2021) Oggi nella nostra copertina c'è un'opera disegnata per il Foglio dall'artista Lorenzo Castore, per immortalare la scena del gol di Leonardo Bonucci contro l'Inghilterra. Qui una descrizione di chi è Lorenzo Castore, a cura del nostro Francesco Stocchi. Chi è Lorenzo Castore, autore della nostra copertina Lorenzo Castore nasce a Firenze nel 1973. Non è ancora ventenne che si trasferisce a New York. Lì comincia a fotografare per strada. Torna in ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 13 luglio 2021) Oggi nellac'è un'opera disegnata per il Foglio dall'artista, per immortalare la scena del gol di Leonardo Bonucci contro l'Inghilterra. Qui una descrizione di chi è, a cura del nostro Francesco Stocchi. Chi ènasce a Firenze nel 1973. Non è ancora ventenne che si trasferisce a New York. Lì comincia a fotografare per strada. Torna in ...

Chi è Lorenzo Castore, l'autore della nostra copertina sulla finale degli Europei Il Foglio Chi è Lorenzo Castore, l'autore della nostra copertina sulla finale degli Europei Lorenzo Castore nasce a Firenze nel 1973. Non è ancora ventenne che si trasferisce a New York. Lì comincia a fotografare per strada. Torna in Italia, e poi nel 1999 si reca in Albania e Kosovo dove ...

