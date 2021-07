Caso Pipitone, l’ex pm Maria Angioni: “io voglio il processo” (Di martedì 13 luglio 2021) Caso Denise Pipitone, l’ex pm Maria Angioni ha rilasciato una serie di dichiarazioni in cui dice di volere il processo per il diritto di verità e giustizia Maria Angioni, l’ex pm che si occupò della scomparsa di Denise Pipitone e che ora è indagata per false dichiarazioni al pm non si arrende e vuole il processo per fare definitivamente chiarezza sui fatti. Secondo quanto dichiarato dalla Angioni a Fanpage.it, si tratta di una necessità di verità e giustizia: “Se ritrattassi e, abiurando, ... Leggi su 361magazine (Di martedì 13 luglio 2021)Denisepmha rilasciato una serie di dichiarazioni in cui dice di volere ilper il diritto di verità e giustiziapm che si occupò della scomparsa di Denisee che ora è indagata per false dichiarazioni al pm non si arrende e vuole ilper fare definitivamente chiarezza sui fatti. Secondo quanto dichiarato dallaa Fanpage.it, si tratta di una necessità di verità e giustizia: “Se ritrattassi e, abiurando, ...

