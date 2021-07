Bus prende fuoco in galleria sul lago di Como, l'autista mette in salvo 25 bambini (Di martedì 13 luglio 2021) AGI - È stata la prontezza dell'autista a mettere in salvo 25 ragazzini a bordo del bus che ha preso fuoco intorno alle 9 e 30 di stamane nella galleria 'Fiumelatte' all'altezza di Varenna, il bel borgo arroccato con vista sul ramo lecchese del lago di Como. Erano in gita verso la Valtellina Le immagini diffuse dai Vigili del fuoco mostrano le fiamme avvolgere il mezzo della Croce Rossa mentre trasportava la comitiva diretta da Lipomo (Como) nella località valtellinese di Livigno per un campo estivo. Fonti dei Vigili del ... Leggi su agi (Di martedì 13 luglio 2021) AGI - È stata la prontezza dell're in25 ragazzini a bordo del bus che ha presointorno alle 9 e 30 di stamane nella'Fiumelatte' all'altezza di Varenna, il bel borgo arroccato con vista sul ramo lecchese deldi. Erano in gita verso la Valtellina Le immagini diffuse dai Vigili delmostrano le fiamme avvolgere il mezzo della Croce Rossa mentre trasportava la comitiva diretta da Lipomo () nella località valtellinese di Livigno per un campo estivo. Fonti dei Vigili del ...

