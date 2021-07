Berrettini |  «Io sono la dimostrazione che il lavoro paga»

(Di martedì 13 luglio 2021) Il Corriere della Sera intervista Matteo. Ha perso in finale a Wimbledon contro Djokovic, ma è stato l’unico italiano ad arrivare a quel traguardo. Dopo la premiazione, ha raggiunto Wembley, per assistere alla finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra. «arrivato nell’intervallo di Italia-Inghilterra, quando perdevamo 1-0. Non ho fatto in tempo ad entrare nella lounge alle spalle della tribuna d’onore, che mi è venuto incontro il presidente della Repubblica Mattarella. Lui a me! Mi ha colto di sorpresa… Complimenti, mi ha detto, ho visto i primi due set della tua partita, sei stato pazzesco…». Poi gli siavvicinati ...

