Belen Rodriguez | la reazione di Stefano De Martino e Fabrizio Corona alla nascita di Luna Marì

Leggi su funweek

(Di martedì 13 luglio 2021) Per ladi, secondogenita di, l’intero mondo dello spettacolo si è mobilitato per mandare le congratulazionishowgirl argentina e al compagno Antonino Spinalbese: tra gli auguri, però, sono spuntati anche quelli dei suoi ex storiciDe. LEGGI ANCHE: —svela quanti kg ha preso durante la gravidanza: quanto è ingrassata nei 9 mesi e come si mostra a poche ore dal partoDe ...