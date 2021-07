Amichevoli Juventus 2021 | il calendario completo dell’estate bianconera | primo test il 31 luglio

(Di martedì 13 luglio 2021), il programma. Il 14avrà inizio la nuova stagione dei bianconeri con il raduno alla Continassa e il ritiro agli ordini di Massimiliano Allegri. Per il tecnico toscano si tratta di un ritorno dopo due anni e cercherà di sfruttare al meglio il precampionato per prepararsi all’inizio della Serie A/22. Al momento sono state L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::, Andrea Pirlo: panchina a rischio, Max Allegri pronto a subentrare ...

Advertising

matthewdamnsure : Ecco, pensate che per ogni partita della Juventus, anche per le amichevoli estive, il clima che si avverte a casa m… - gilnar76 : Amichevoli Juve estate 2021: dal Monza al Barcellona. E Villar Perosa… #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - Paolo_ADP10 : RT @GiovaAlbanese: #Juventus | Raduno e amichevoli ?? @Gazzetta_it - Domenico1oo777 : RT @GiovaniBN: ?? #Juventus Under15 2020/2021 – Risultati e marcatori della squadra di Mr. #Grabbi. ?? Campionato annullato, ma tante amich… - GiovaniBN : ?? #Juventus Under15 2020/2021 – Risultati e marcatori della squadra di Mr. #Grabbi. ?? Campionato annullato, ma ta… -

Ultime Notizie dalla rete : Amichevoli Juventus

Superscudetto

Non a caso avevamo programmato per la primavera duecontro Germania e Inghilterra. Poi ... E questo malgrado lasia andata tutt'altro che bene. "Vero. Ma Federico ha ugualmente messo ...... scopriamo che l'Italia è in serie positiva da 3 sfide, duee l'incrocio a Brasile 2014 (... la squadra che ha partecipato più concretamente ai 31 centri è la Vecchia Signora, la, ...Anche la nuova Lazio di Maurizio Sarri si mette subito a lavoro. L'arrivo del nuovo tecnico ha portato sicuramente un'ondata di grande entusiasmo. Ci sono ben ...Il calendario delle amichevoli estive della Juventus: i bianconeri affrontano il Monza e il Barcellona nello storico Trofeo Gamper ...