“Altro che matrimonio”. Alberto e Speranza di Temptation Island, la verità viene fuori solo ora (Di martedì 13 luglio 2021) La coppia formata da Alberto e Speranza è stata una delle più discusse dell’edizione 2020 di Temptation Island. I due uscirono separati dal reality delle tentazioni dopo che lui si era avvicinato alla single Nunzia: Maritato lasciò il programma da solo, rifiutato sia da Speranza che da Nunzia. L’ultima puntata di quell’edizione vide un confronto inedito che riguardò proprio Alberto e Speranza che si è erano lasciati al falò di confronto, con la decisione di Alberto di fermare la storia dopo quindici anni. Alberto spiegò ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 13 luglio 2021) La coppia formata daè stata una delle più discusse dell’edizione 2020 di. I due uscirono separati dal reality delle tentazioni dopo che lui si era avvicinato alla single Nunzia: Maritato lasciò il programma da, rifiutato sia dache da Nunzia. L’ultima puntata di quell’edizione vide un confronto inedito che riguardò proprioche si è erano lasciati al falò di confronto, con la decisione didi fermare la storia dopo quindici anni.spiegò ...

Advertising

fattoquotidiano : Altro che divano, l'Inps promuove il #redditodicittadinanza: 'Ha salvato le persone dalla povertà'… - FBiasin : Un abbraccio virtuale al popolo che più di ogni altro ha lottato insieme a noi. #ita #sco #Euro2020 - myrtamerlino : Giorgio #Chiellini che come primo pensiero ricorda Davide Astori commosso. Nient'altro da aggiungere. ???? - Nanenmonio1 : RT @fmmosca2: Atleti paralizzati, ragazzini che muoiono nel sonno, ischemie e trombosi. Mettete in preventivo che il #Covid uccideva con pi… - ms_conni : RT @mad737: Il mio cuore non parla d'altro che di te Albert Camus Brian Kirhagis -