Abbasanta: vasto incendio di vegetazione, minacciato campo scout (Di martedì 13 luglio 2021) Abbasanta – Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 15, la sala operativa del comando ha ricevuto una richiesta d’intervento per un vasto incendio di vegetazione divampato in località Sant’Agostino, nei pressi di Abbasanta. Le fiamme hanno minacciato un campo scout, una cinquantina di ragazzi che soggiornavano in zona, e che sono stati evacuati grazie alla cooperazione tra Vigili del fuoco e forze di Polizia. Il capo partenza della squadra di Vigili del fuoco intervenuta, vista l’entità dell’incendio, che minacciava di propagarsi rapidamente ... Leggi su lopinionista (Di martedì 13 luglio 2021)– Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 15, la sala operativa del comando ha ricevuto una richiesta d’intervento per undidivampato in località Sant’Agostino, nei pressi di. Le fiamme hannoun, una cinquantina di ragazzi che soggiornavano in zona, e che sono stati evacuati grazie alla cooperazione tra Vigili del fuoco e forze di Polizia. Il capo partenza della squadra di Vigili del fuoco intervenuta, vista l’entità dell’, che minacciava di propagarsi rapidamente ...

Advertising

infoitinterno : Vasto rogo ad Abbasanta: evacuato campo scout con decine di bambini - infoitinterno : Vasto nelle campagne di Abbasanta: in salvo 25 bambini di un campo estivo e 48 scout - Telesardegna : Abbasanta. Vasto incendio in località ‘Funtana cannas/Sant'Agostino’ - giornaleradiofm : Approfondimenti: Paura per vasto incendio nell'Oristanese, evacuati 70 bimbi: (ANSA) - ORISTANO, 12 LUG - Un devast… - CronacheNuoresi : Vasto i#ncendio a #Abbasanta, evacuati 48 bambini da un campo scout - #cronaca -