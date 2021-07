A Classic Horror Story e altri 5 horror da vedere in streaming

(Di martedì 13 luglio 2021) L’estate è la stagione dell’, genere perfetto per regalare al cinefilo accaldato qualche agognato brivido. Lo dimostra anche la profusione di film paurosi che puntualmente debuttano tra luglio e agosto negli Usa per poi raggiungere anche le sale di distribuzione italiane. In tempi di pandemia, sono state le piattaforme ad assicurare al pubblico la quota diestivi, come dimostra l’esordio dell’attesa produzione italiana con Matilda Lutz A(su Netflix dal 14 luglio) e della trilogia di Fear Street (il cui terzo capitolo, ...

LA RECENSIONE IN BREVE L'tende a riproporre le proprie strutture ed è il genere che più di altri ha riflettuto su questa tendenza: AStory prova a inserirsi nel solco di questa tradizione. Il film attinge in maniera originale alla tradizione locale per creare il proprio "folklore filmico". Decisamente ben girato e ...Ormai da qualche anno il cinema di genere italiano regala soddisfazioni e anche in questo caso c'è di che essere compiaciuti: 'AStory' ha infatti conquistato il plauso della critica italiana, ha vinto il premio per la migliore regia al Taormina Film Festival 2021 ed è riuscito a coniugare ambizioni ed efficacia. ...A Classic Horror Story sarà disponibile in streaming su Netflix da domani: nell'attesa, vi proponiamo una clip in ...In streaming dal 14 luglio, è stato premiato al Taormina Film Festival: ecco trama, trailer e recensioni (positive) ...