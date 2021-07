VIDEO | INSIGNE E IMMOBILE SHOW CON LA COPPA!

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO INSIGNE

Una folla immensa ha accompagnato il giro di Roma del bus scoperto che ha trasportato gli azzurri freschi vincitori di Euro 2020. Tra i più scatenati Donnarumma,, Sirugu e Immobile. Tante i cori celebrative per un trionfo che mancava da 53 anni.Il brano cheha fatto conscere alla squadra è di Luca il sole di Notte ed è diventato subito un ...Un bellissimo video pubblicato sui propri social da Lorenzo Insigne. Per festeggiare la vittoria di Euro 2020 con l’Italia, l’attaccante ha ringraziato le squadre e le persone fondamentali nella sua c ...L'attaccante del Napoli e dell'Italia Lorenzo Insigne si lascia andare a vari ringraziamenti sui social per quanto riguarda la recentissima vittoria di Euro2020.