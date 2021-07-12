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Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2021 ore 19:15 (Di lunedì 12 luglio 2021) Viabilità DEL 12 LUGLIO 2021 ORE 18.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE DUE INCIDENTI IL PRIMO IN VIA DI RISOLUZIONE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO, DOVE PERMANGONO CODE A TRATTI TRA GLI SVINCOLI PONTINA E DIRAMAZIONE Roma SUD IN INTERNA ALTRO INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE TRA LE USCITE APPIA E PONTINA, CON RIPERCUSSIONI SULLA PONTINA, CODE A PARTIRE DA CASTEL DI DECIMA PROSEGUIAMO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO CODE PER ...
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