Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2021 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 12 luglio 2021)DEL 12 LUGLIOORE 18.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE DUE INCIDENTI IL PRIMO IN VIA DI RISOLUZIONE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO, DOVE PERMANGONO CODE A TRATTI TRA GLI SVINCOLI PONTINA E DIRAMAZIONESUD IN INTERNA ALTRO INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE TRA LE USCITE APPIA E PONTINA, CON RIPERCUSSIONI SULLA PONTINA, CODE A PARTIRE DA CASTEL DI DECIMA PROSEGUIAMO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO CODE PER ...