Varianti Covid: cosa succede se si è bloccati all’estero (Di lunedì 12 luglio 2021) Non solo i ragazzi di Malta in isolamento dopo il contagio per il Covid, molti italiani si chiedono cosa può accadere se si contagiano in vacanza. Il rischio di rimanere bloccati all’estero c’è se si è positivi e se si finisce in quarantena per contatti con positivi. La procedura cambia rispetto al via libera che dà il green pass, almeno in Europa. Leggi su vanityfair (Di lunedì 12 luglio 2021) Non solo i ragazzi di Malta in isolamento dopo il contagio per il Covid, molti italiani si chiedono cosa può accadere se si contagiano in vacanza. Il rischio di rimanere bloccati all’estero c’è se si è positivi e se si finisce in quarantena per contatti con positivi. La procedura cambia rispetto al via libera che dà il green pass, almeno in Europa.

