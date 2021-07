Variante Delta, allarme Oms: 'Boom anche in Paesi con alta copertura vaccinale. Ospedali al limite' (Di lunedì 12 luglio 2021) corre in tutto il mondo. 'La scorsa settimana ha segnato la quarta settimana consecutiva di aumento dei casi di Covid - 19 a livello globale', ha sottolineato il direttore generale dell'Organizzazione ... Leggi su leggo (Di lunedì 12 luglio 2021) corre in tutto il mondo. 'La scorsa settimana ha segnato la quarta settimana consecutiva di aumento dei casi di Covid - 19 a livello globale', ha sottolineato il direttore generale dell'Organizzazione ...

Advertising

RobertoBurioni : La variante Delta non buca per nulla i vaccini. Ma infetta con grande facilità i non vaccinati. Da @EricTopol - AlbertoBagnai : Dai… È estate, c’è la variante delta, fa caldo, è un giorno lavorativo, ma… con #RebalancingEurope abbiamo riempito… - fattoquotidiano : A Londra è saltata ogni regola: tifosi ubriachi e senza le mascherine [di @lVendemiale] - IlZebraapois : Anziani senza medico di base:proteste a Milano.La7 Attualità. Meglio pensare alla variante Delta. - Marisab79879802 : RT @Zoth2021: Ripetete con me: la variante Delta è un raffreddore. -