Tra Conte e Grillo intesa sulle regole | ma nel Movimento nervi tesi sulla giustizia

(Di lunedì 12 luglio 2021) AGI - Roma, 11 lug. - L'tra Giuseppee Beppenuova leadership dei 5 stelle mette da parte, almeno per ora, le polemiche interneriforma della, che modifica quella targata M5s specialmenteprescrizione, e sul sostegno al governo di Mario Draghi. Dopo settimane di gelo tra l'ex premier e il Garante del, in apertura dell'assemblea dei deputati pentastellati il reggente Vito Crimi chiarisce subito la direzione della riunione: "Beppee Giuseppehanno ...

AGI - Roma, 11 lug. - L'intesa tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo sulla nuova leadership dei 5 stelle mette da parte, almeno per ora, le polemiche interne sulla riforma della giustizia, che modifica ...