“Tolleranza zero sul degrado, Roma ha bisogno di una terapia d’urto”: Michetti illustra le priorità del centrodestra (Di lunedì 12 luglio 2021) “Le nostre priorità saranno una terapia d’urto sulla pulizia della città e la cura del verde pubblico. Ma anche la bonifica delle stazioni ferroviarie, le porte di ingresso della città, che vanno liberate da sbandati e criminali. Quindi Tolleranza zero sul degrado, sui roghi tossici, sui gesti di inciviltà che offendono la città”. Così Enrico Michetti, candidato sindaco di Roma per il centrodestra, in un’intervista a “Il Giornale”, promette che nei primi 100 giorni, se le cose andranno come auspicato, per Roma potrebbe ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 12 luglio 2021) “Le nostresaranno unasulla pulizia della città e la cura del verde pubblico. Ma anche la bonifica delle stazioni ferroviarie, le porte di ingresso della città, che vanno liberate da sbandati e criminali. Quindisul, sui roghi tossici, sui gesti di inciviltà che offendono la città”. Così Enrico, candidato sindaco diper il, in un’intervista a “Il Giornale”, promette che nei primi 100 giorni, se le cose andranno come auspicato, perpotrebbe ...

Advertising

Zeno45740934 : @giuliaselvaggi2 #RenziFaiSchifo...anche io ho le mie idee???? Una famiglia di Ladri dovrebbe solo stare in galera...… - Sailorwhunters : La mia tolleranza per il calcio e chiunque lo segua é sotto lo zero ormai - infoitsport : Maxischermi Europei a Roma, solo quelli autorizzati. Il questore: tolleranza zero con i teppisti - lumively : Tolleranza zero 'sti giorni voglio solo circondarmi di cose che mi fanno stare bene - rosespinae : @BCHR97 Tolleranza zero -

Ultime Notizie dalla rete : Tolleranza zero Rimini, catturato il re dei borseggiatori di treni e bus Qui entrano in scena i carabinieri, impegnati nel fine settima in un servizio di controllo ad ampio raggio e a "tolleranza zero". L'algerino è stato rintracciato, ma ha esibito un documento olandese, ...

"Tolleranza zero su abusi. Basta degrado a Termini" Quindi tolleranza zero sul degrado, sui roghi tossici, sui gesti di inciviltà che offendono la città": il candidato a sindaco per il centrodestra a Roma, Enrico Michetti, ha le idee chiare. Insomma, ...

Maxischermi Europei a Roma, solo quelli autorizzati. Il questore: tolleranza zero con i teppisti Corriere Roma Donnarumma dopo Italia-Inghilterra: “Ho messo tutto da parte e pensato alla Nazionale” Dopo Italia-Inghilterra, incontro a Sky tra due numeri uno: del tennis, e dell’Italia campione d’Europa. Donnarumma ha parlato dei suoi ultimi 50 giorni: 'Ho messo da parte le voci, con la testa solta ...

"Tolleranza zero su abusi. Basta degrado a Termini" «Le nostre priorità saranno una terapia d'urto sulla pulizia della città e la cura del verde pubblico. Ma anche la bonifica delle stazioni ferroviarie, le porte di ingresso della città, che vanno libe ...

Qui entrano in scena i carabinieri, impegnati nel fine settima in un servizio di controllo ad ampio raggio e a "". L'algerino è stato rintracciato, ma ha esibito un documento olandese, ...Quindisul degrado, sui roghi tossici, sui gesti di inciviltà che offendono la città": il candidato a sindaco per il centrodestra a Roma, Enrico Michetti, ha le idee chiare. Insomma, ...Dopo Italia-Inghilterra, incontro a Sky tra due numeri uno: del tennis, e dell’Italia campione d’Europa. Donnarumma ha parlato dei suoi ultimi 50 giorni: 'Ho messo da parte le voci, con la testa solta ...«Le nostre priorità saranno una terapia d'urto sulla pulizia della città e la cura del verde pubblico. Ma anche la bonifica delle stazioni ferroviarie, le porte di ingresso della città, che vanno libe ...